«Победы для меня – наркотик. Сложно объяснить, но я хочу побеждать любой ценой. Я не лгу, когда говорю, что на тренировках побеждал в 95 процентах игр. Потому что вкладываю все силы, даже когда тренируюсь. Если проиграю, злюсь. Что касается сильнейшего футболиста всех времен, то Роналдо был феноменом и моим кумиром. Но есть Марадона – лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», – цитирует 39-летнего Златана La Gazzetta Dello Sport.