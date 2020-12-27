Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал единственного футболиста, который превосходит его самого. Это легендарный аргентинец Диего Марадона, ушедший из жизни в ноябре 2020 года.
«Победы для меня – наркотик. Сложно объяснить, но я хочу побеждать любой ценой. Я не лгу, когда говорю, что на тренировках побеждал в 95 процентах игр. Потому что вкладываю все силы, даже когда тренируюсь. Если проиграю, злюсь. Что касается сильнейшего футболиста всех времен, то Роналдо был феноменом и моим кумиром. Но есть Марадона – лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», – цитирует 39-летнего Златана La Gazzetta Dello Sport.
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- Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
- «Милан» Ибрагимовича лидирует в Серии А. Златан с 10 голами идет на третьем месте списка бомбардиров.
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