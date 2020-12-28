Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал красивый жест и отказался от награды «Игрок года» от Globe Soccer по версии болельщиков. Португалец посчитал, что Роберт Левандовский из «Баварии» заслужил индивидуальный трофей сильнее.
35-летний Роналду принял такое решение вместе с агентом Хорхе Мендесом – они сочли исход несправедливым, так как за Криштиану проголосовали из-за его популярности, а Левандовский заслужил победу игрой на протяжении года. Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на Tuttosport.
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- Взамен Роналду стал игроком века, обойдя Месси, Салаха и Роналдинью. Лучшим тренером века был признан Пеп Гвардиола.
- В 2020-м Левандовский в составе «Баварии» выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов и Кубок Германии, став лучшим бомбардиром всех трех турниров.
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