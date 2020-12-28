Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал красивый жест и отказался от награды «Игрок года» от Globe Soccer по версии болельщиков. Португалец посчитал, что Роберт Левандовский из «Баварии» заслужил индивидуальный трофей сильнее.

35-летний Роналду принял такое решение вместе с агентом Хорхе Мендесом – они сочли исход несправедливым, так как за Криштиану проголосовали из-за его популярности, а Левандовский заслужил победу игрой на протяжении года. Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на Tuttosport.