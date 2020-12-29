Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото с призом лучшему игроку века от Globe Soccer Awards и своей девушкой.

«Идеальное сочетание», – подписал 35-летний португалец публикацию. На фотографии он держит в руках приз, а рядом позирует Джорджина Родригес в шикарном красном платье с боковым разрезом на ноге.