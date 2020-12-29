Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото с призом лучшему игроку века от Globe Soccer Awards и своей девушкой.
«Идеальное сочетание», – подписал 35-летний португалец публикацию. На фотографии он держит в руках приз, а рядом позирует Джорджина Родригес в шикарном красном платье с боковым разрезом на ноге.
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- Также Роналду должен был стать игроком года по версии болельщиков, но отказался от звания в пользу Роберта Левандовского из «Баварии».
- Криштиану и Джорджина воспитывают общую дочь. Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей.
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