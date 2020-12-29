Джорджина Родригес получила в подарок красивый чапан из синего бархата с золотым принтом. Невеста Роналду сразу опубликовала фото с новинкой, но чуть-чуть ошиблась.

«Ручная работа с любовью из Казахстана», – девушка.

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В комментарии моментально прилетели казахстанцы, которые признавались ей в любви и приглашали в гости. Но совсем скоро Джорджина отредактировала запись и исправила Казахстан на Узбекистан.

Это вызвало недоумение у казахстанцев. «Что случилось, куда делся Казахстан», «Ну че, казахи, просыпайтесь», «Забираем лайки и удаляем комментарии» – примерно это писали подписчики, сообщает Azattyq Rýhy.

А потом подтянулись узбекистанцы, и инстаграм Джорджины превратился примерно в такое.

За три дня пост собрал больше 1,6 млн лайков. Конечно, самые заплюсованные комментарии к посту – на казахстанском языке. Алга!

Криштиану и Джорджина воспитывают общую дочь. Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей.

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