«Ювентус» занимает шестое место в чемпионате Италии и проигрывает «Милану» уже 10 очков. В проблемах «бьянконери» попытался разобраться экс-коуч команды Фабио Капелло.

«Когда Дибала в порядке, на поле он способен на многое, даже выступая вместе с Моратой и Роналду. Криштиану почти ничего не делает в оборонительной фазе, и Дибала мало помогает. Но команда поддерживает их, когда они в хорошей форме.

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Многое зависит от конкретных матчей и соперников. Принцип «мы верны себе и с остальными не считаемся» уже не работает. Если готовиться к матчу с таким подходом, необходимых результатов не достичь.

Хорошие тренеры готовятся к конкретным играм, подстраиваются под соперника, вносят коррективы. Лучше всех игру заменами переворачивают Зидан и Аллегри», – приводит слова Капелло Calciomercato.

Дон Фабио выиграл с «Юве» 5 чемпионатов Италии (2 – в качестве тренера).

Дибала провел в чемпионате Италии-2020/21 восемь матчей и забил один мяч.

У Криша в Серии А 12 мячей в 10 играх.

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