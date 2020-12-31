Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова на вершине – в 2020-м португальцу не было равных в топ-5 лиг Европы по голам без учета пенальти.

Криштиану отправил в ворота соперников с игры 33 мяча и на один опередил лучшего игрока года Роберта Левандовского из «Баварии». Третьим в списке стал обладатель «Золотой бутсы» прошлого сезона Чиро Иммобиле (28). Далее расположились Мохамед Салах и Эрлинг Холанн, на счету которых по 23 гола.