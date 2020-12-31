Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова на вершине – в 2020-м португальцу не было равных в топ-5 лиг Европы по голам без учета пенальти.
Криштиану отправил в ворота соперников с игры 33 мяча и на один опередил лучшего игрока года Роберта Левандовского из «Баварии». Третьим в списке стал обладатель «Золотой бутсы» прошлого сезона Чиро Иммобиле (28). Далее расположились Мохамед Салах и Эрлинг Холанн, на счету которых по 23 гола.
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- В 2020 году Роналду с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии.
- Считается, что будущим летом Криш может покинуть Италию и вернуться в «Манчестер Юнайтед».
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