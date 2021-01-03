Италия

Паулу Дибала до сих пор не знает, где начнет следующий сезон. Скоро «Ювентус» сделает футболисту новое предложение о продлении контракта. Если аргентинец не даст согласие на заключение соглашения, то покинет клуб в конце сезона, пишет Tuttosport. При этом «Ювентус» не намерен менять условия предложенного ранее контракта: соглашение сроком до 2025 года с зарплатой в 10 млн евро.

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Милан заинтересовал центральный полузащитник «Тулузы» Куадио Коне. Итальянский клуб ведет переговоры с агентами 19-летнего француза, сообщает журналист Фабрицио Романо.





Контракт Коне с «Тулузой» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 5 млн евро.

Испания

Рене Рамос, брат и агент капитана «Реала» Серхио Рамоса, ретвитнул сообщение о том, что футболист не продлевает контракт с клубом.

«Кто-то должен объяснить, как и почему мы дошли до той точки, когда клуб позволяет капитану, одной из своих легенд, появляться в абсурдных составах футболистов, которые с 1 января могут вести переговоры с другими командами!!!» – сказано в сообщении, появившемся на странице Рене Рамоса в твиттере.





Срок действующего соглашения между испанцем и мадридским клубом истекает летом 2021 года. Стороны не могут договориться о размере зарплаты футболиста.

Германия

Защитник «Шальке» Озан Кабак может сменить клуб. Клуб из Гельзенкирхена планирует продать 20-летнего турецкого футболиста и имеет несколько привлекательных предложений.

Самое выгодное предложение, вероятно, сделал «Милан», но Кабак предпочел бы перейти в АПЛ. Там им интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», пишет Sky Sports.

Франция

Защитник «Ренна» Брандон Соппи может сменить команду. Как сообщает Eurosport, клуб отверг уже три предложения от «Ромы», включая последнее – на сумму четыре миллиона евро плюс бонусы. 18-летний игрок также интересен «Боруссии» Дортмунд. В сентябре сообщалось, что «Спартак» также направлял запрос по поводу француза, однако «Ренн» отказался обсуждать возможную сделку.

«Ницца», которую возглавил Раймон Доменек, ищет центрального защитника. Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Equipe, клубу в первую очередь интересны французские игроки: Самюэль Умтити («Барселона»), Исса Диоп («Вест Хэм»), Вильям Салиба («Арсенал»), Мохамед Симакан («Страсбур»), Жан-Клер Тодибо («Бенфика»).

Поиски игрока в центр обороны связаны с разрывом крестообразных связок у 37-летнего Данте.

Россия

«Ростов» не заинтересован в трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина. Руководство донского клуба не намерено приобретать 29-летнего нападающего, а также не рассматривает вариант с его включением в сделку по хавбеку Матиасу Норманну, сообщает «Спорт-Экспресс». Рыночная цена норвежца составляет около 15 млн евро, в перспективе «Ростов» собирается продать его в Европу с учетом пожеланий самого футболиста, приоритет – АПЛ.

Бывший защитник «Динамо» Тони Шуньич стал игроком «Хэнань Цзянье» на постоянной основе. Китайский клуб выкупил 32-летнего боснийца у «Бэйцзин Гоань». В сентябре бело-голубые продали Шуньича пекинцам за 350 тысяч евро, после чего «Бэйцзин Гоань» отдал игрока в аренду в «Хэнань Цзянье», сообщает QTX.

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