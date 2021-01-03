Форвард «Спартака» Александр Кокорин может перейти в клуб Серии А.
«Фиорентина» в ближайшее время сделает предложение московскому клубу – оно составит около пяти миллионов евро. В Италии нападающий, если согласится на переход, будет зарабатывать менее трех миллионов евро, сообщает «РБ-Спорт».
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Кокорин может перейти в «Ростов» или вернуться в «Сочи» («Чемпионат»)
- В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин забил 2 гола с пенальти за 8 матчей в РПЛ.
- Сообщалось, что высока вероятность возвращения игрока в «Сочи».
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