Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду превзошел один из показателей легендарного Пеле – а именно обогнал бразильца по голам.
35-летний Роналду сделал дубль в матче 15-го тура Серии А против «Удинезе», забив 757-й и 758-й мячи в официальных матчах. У Пеле – 757 голов, а абсолютным рекордом владеет чешский форвард Йозеф Бицан, в 1931-1955 годах забивший 759 раз.
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- «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счетом 4:1, команда идет на пятом месте, имея матч в запасе.
- Ранее Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб, но в бразильском «Сантосе» не признали достижение, предложив посчитать также мячи в неофициальных матчах.
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