Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду превзошел один из показателей легендарного Пеле – а именно обогнал бразильца по голам.

35-летний Роналду сделал дубль в матче 15-го тура Серии А против «Удинезе», забив 757-й и 758-й мячи в официальных матчах. У Пеле – 757 голов, а абсолютным рекордом владеет чешский форвард Йозеф Бицан, в 1931-1955 годах забивший 759 раз.