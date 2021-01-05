В описании инстаграм-аккаунта легендарного бразильского футболиста Пеле изменилось количество забитых мячей. Вероятно, это связано с новостями о голевых показателях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

4 января стало известно, что 35-летний Роналду обошел Пеле по голам в официальных матчах: он забил 758-й мяч в ворота «Удинезе». У Пеле согласно официальной статистике было 757 мячей, но теперь число изменилось до 1091.

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Похожая история произошла после рекорда Лионеля Месси, который обошел Пеле по голам за один клуб. В «Сантосе», клубе, бразильца, не признали достижение аргентинца и предложили учитывать также мячи, забитые в неофициальных матчах. Вероятно, такую же риторику команда Пеле использует в случае с голами Роналду.

Пеле выступал за «Сантос», «Нью-Йорк Компос» и сборную Бразилии.

В составе национальной команды он стал трехкратным чемпионом мира.

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