Проведение матча 16-го тура Серии А «Милан» – «Ювентус» находится под угрозой срыва из-за случаев обнаружения коронавируса у туринцев. 4 января бразильский защитник Алекс Сандро сдал положительный тест, а на следующий день – Хуан Куадрадо.

Ситуация вынудила туринскую команду закрыться на промежуточную самоизоляцию на тренировочной базе после вечерней тренировки 5 января, а выезд в Милан запланирован на предобеденное время 6 января, когда и должна состоятся игра, согласно расписанию, пишет Corriere di Torino.

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Эксперт по оценке коронавируса Маттео Марнати заверил, что «двух случаев точно недостаточно для отмены игры», но ситуация может измениться в самый последний момент.

«Милан» лидирует в Серии А, опережая на одно очко «Интер».

«Ювентус» плетется на пятом месте с отставанием в 10 баллов от «Милана».

Если все будет ок, следите за матчем «Милан» – «Ювентус» с помощью текстовой трансляции на Eurosport. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 (мск).

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