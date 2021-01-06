«Он не чемпион и не звезда. Ему все время чего-то не хватает. У Дибалы хороший удар, как у Инсинье и Ди Натале. Он может забивать по 20-40 мячей за сезон, но не из тех игроков, которые меняют ход матчей. Если у нескольких тренеров – Аллегри, Сарри, Пирло – он не ключевой игрок, у меня возникают вопросы.