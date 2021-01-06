Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано дал интервью каналу Bobo TV на Twitch, который ведет другой знаменитый в прошлом футболист Кристиан Виери. В нем Кассано раскритиковал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
«Он не чемпион и не звезда. Ему все время чего-то не хватает. У Дибалы хороший удар, как у Инсинье и Ди Натале. Он может забивать по 20-40 мячей за сезон, но не из тех игроков, которые меняют ход матчей. Если у нескольких тренеров – Аллегри, Сарри, Пирло – он не ключевой игрок, у меня возникают вопросы.
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Складывается впечатление, что Дибала обделывается, когда на него оказывают давление. И он просит 8-10 миллионов евро в год? Хах! Вы шутите?» – приводит слова Кассано Calciomercato.
- На счету Дибалы 98 мячей за «Ювентус» в 241 матче.
- В сезоне-2020/21 Пауло 2 мяча в 9 матчах Серии А.
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