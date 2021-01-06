Серебряный призер чемпионата Европы 2012 года в составе сборной Италии, бывший вратарь «Ювентуса», «Монако» и «Ромы», а ныне директор римлян Морган Де Санктис находится в реанимации после автомобильной аварии.
По информации Il Messaggero, 43-летний Де Санктис около полуночи в среду перевернулся на автомобиле, медицинское обследование выявило у него переломы ребер и спины, травму головы. Мужчина перенес операцию, врачи удалили бывшему голкиперу сборной Италии селезенку, а также ликвидировали посттравматическое кровотечение. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает, он находится в сознании.
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- Де Санктис – чемпион Италии в составе «Ювентуса» и обладатель Кубка страны с «Наполи», победитель Суперкубка Испании и Турции, чемпион Франции.
- В 2012 году он вместе со сборной Италии дошел до финала чемпионата Европы, где итальянцы уступили Испании (0:4).
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