Центральный матч вернувшейся Серии А подарил битву опытных отцов с импульсивными детьми. Размеренный «Ювентус» разбил дерзкий «Милан» за счет структуры и тактики. Лидеру чемпионата Италии хватало эмоции, но не доставало организации.

Главное: «Ювентусу» помогли неочевидные герои

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Ключевой фишкой в защите «Милана» стал активный прессинг. В Серии А команда Пьоли идет 6-й по PPDA – это цифра, которая говорит об интенсивности давления (чем она ниже, тем усерднее прессингует команда). Показатель «Милана» по сезону – 9,64. Против «Ювентуса» эта цифра улучшилась до 8,83.

Общую интенсивность хозяева дополнили структурой. Базовой схемой «Милана» в защите стала 4-2-3-1 с высокой передней группой. Леау прессинговал вплоть до Шченсного. Его поддерживали партнеры, самым активным из которых был Кастильехо – он привязался к Де Лигту.

Очертания схемы 4-2-3-1 в защите «Милана». Фото: Other Agency

В более агрессивной версии 4-2-3-1 превращалась в 3-2-3-2. При такой схеме Кастильехо добирался до одной линии с Леау, а под ними гуляло трио Хауге-Чалханоглу-кто-то из крайних защитников. В свою очередь, Кесси и Калабрия поднимались за теми игроками «Ювентуса», которые отскакивали на свою половину и помогали вытаскивать мяч из обороны.

Более агрессивная версия защиты «Милана», с включением дополнительного игрока. Фото: Other Agency

План «Милана» подталкивал «Ювентус» к регулярным ошибкам. За первый тайм команда Пьоли пять раз перехватывала мяч на чужой половине. Тем не менее, соперник подстраивался. Это вылилось в два тактических хода.

Первый связан с игрой полузащитников. Бентанкура, который отыграл матч в роли шестерки, сдерживал Чалханоглу. Рэмзи и Рабьо адаптировались. Оба полузащитника «Ювентуса» отскакивали в опорную зону, чтобы дать партнерам из первой линии новую опцию для паса.

Так, 41% касаний Рэмзи и 52% касаний Рабьо пришлись на свою половину поля. Аарон стал вторым в команде по xGBuildup (0,88) – это вклад игрока в развитие атак без учета ударов и передач под удар. А Адриен эвакуировал мяч со своей половины перед третьим голом «Ювентуса».

Другим фактором, который спас Пирло от капитуляции перед чужим прессингом, стала игра Данило. Карта его касаний кричит о высокой активности на своей половине поля. Фработта, который отыгрывал на другом фланге, чаще включался в финальную треть.

Карта касаний Данило в матче с «Миланом». Чаще всего бразилец встречал мяч на своей половине. Фото: Other Agency

Карта касаний Фработты. Здесь видно больше активности в высоких зонах. Фото: Other Agency

Дело в том, что на мяче «Ювентус» использовал асимметричную схему. Данило с правого фланга придерживался более глубокой позиции и вынуждал опускаться Кьезу. Фработта держался в зонах повыше.

В итоге Данило обеспечил «бьянконери» ключевым пасовым вкладом в глубине поля. Бразилец набил больше всех передач в команде (69) и стал лидером по xGBuildup (1,23). Точечными смещениями в первую линию он стягивал прессинг и создавал больше свободы в зоне перед штрафной.

Так Пирло приобрел сразу два инструмента против уверенного прессинга «Милана». Благодаря Данило и полузащитникам «Ювентус» пробирался в атаку – это позволило не хандрить под давлением и задать комфортные условия для победы.

Детали: Пьоли не нашел резервов

Данило, Рэмзи и Рабьо – не единственные футболисты, чей вклад стал ключевым для победы «Ювентуса». Имя еще одного героя блестит среди бомбардиров. Самым острым игроком в команде Пирло стал Федерико Кьеза – лидер «бьянконери» по ударам (5), xG (0,85), голам (2) и уничтожению Тео Эрнандеса.

На фоне тусклой игры от Роналду – португалец получил лишь 4 касания в чужой штрафной и гораздо чаще подыгрывал у левого края – «Ювентус» отыскал новую искру. Вместе с Кьезой ее обеспечивал Дибала – автор 2 ассистов и 3 успешных обводок из 5.

В «Милане» таких ресурсов не нашлось. Пьоли вручил все ключи от игры одному Чалханоглу. Тот упирался в левый полуфланг и не получал поддержки от партнеров. В позиционных атаках Хауге, Леау и Кастильехо могли лишь заполнить штрафную. «Милан» раскрывался только в контратакующей игре.

Именно поэтому при большем числе ударов (20 против 14 у «Ювентуса») «россонери» набили вдвое меньше xG (1,03 против 2,36). Во многом в силу кадрового кризиса команде не хватило структуры в финальной трети.

Сопернику структуры хватало еще со своей половины.

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