Нападающий «Дженоа» и экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Ювентусе».
Tuttosport сообщает, что боссы «Юве» заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста сборной Узбекистана: Шомуродов вошел в список игроков, которые потенциально могли бы усилить атаку туринского клуба.
Чемпионат Италии
Шомуродов с эффектного разворота забил дебютный мяч в Серии А
Также в шорт-листе туринцев есть форвард «Специи» М’Бала Нзола. Француз еще в прошлом сезоне играл в Серии B, а в этом положил 8 мячей в 12 матчах.
- Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года.
- За 10 матчей в новом клубе он забил два мяча и сделал один ассист.
Чемпионат России
⚡️ Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа»
Чемпионат Испании
Агент Смолова: «Сельта» обратилась к нам по Шомуродову, и мы предложили Федора»