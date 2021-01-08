Tuttosport сообщает, что боссы «Юве» заинтересованы в аренде 25-летнего футболиста сборной Узбекистана: Шомуродов вошел в список игроков, которые потенциально могли бы усилить атаку туринского клуба.

Также в шорт-листе туринцев есть форвард «Специи» М’Бала Нзола. Француз еще в прошлом сезоне играл в Серии B, а в этом положил 8 мячей в 12 матчах.