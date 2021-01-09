Бывший нападающий «Ювентуса» и ряда других итальянских клубов Ильяс Зуйтулаев в разговоре с Eurosport оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

– Еще рано говорить, что трансфер Миранчука – неудачный. Есть много нюансов, когда приходишь в новую команду, которая играет в Лиге чемпионов. В «Аталанте» игроки давно выступают друг с другом, там сформировавшийся коллектив. Гасперини тренировал меня пять лет, поэтому я примерно вижу, что он хочет от футболистов. Возможно, тренер ожидает от Миранчука большей инициативности. Гасперини сообщил, что никому не дает место в составе просто так. Это посыл и Алексею: нужно продолжать доказывать. Если тренер его пригласил, значит верит в него. Сейчас вопрос перешел в психологическую плоскость. Игроку нужно цепляться зубами за каждый шанс. Это вызов для футболиста. Гасперини достаточно прямой тренер, он все объясняет честно.

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– Действительно ли необходимо много времени, чтобы привыкнуть к Гасперини?

– Это относится ко многим тренерам. И адаптация нужна всем игрокам. Тому же Элдору Шомородову потребовалось время в «Дженоа», его критиковали, а теперь стал забивать. Это нормально. Я тоже с таким столкнулся: языковой барьер, но постепенно начал разбираться, понимать требования. И здесь два пути: либо ты адаптируешься и понимаешь, что от тебя хочет тренер, показывая это на поле. Либо нет.

– Сколько шансов еще дадут Миранчуку?

– Гасперини дает тебе время, но если решит закрыть дверь, обратного пути не будет. Я могу основываться только на своем опыте, хотя тренер за последующие годы, конечно, изменился. Сейчас он вообще говорит, что ему хватит 17-18 игроков на сезон. Гасперини позвал меня из «Кротоне» в «Дженоа». На первой тренировке я получил серьезную травму. Два месяца восстанавливался, потом тренер давал мне по 20-25 минут. Смотрел на меня, я набирал форму. Но когда не играешь 90 минут сложно прийти в оптимальное состояние. Возможно, это касается и Миранчука. Его партнеры идут вперед, а он – нет. В итоге через 6 месяцев Гасперини посоветовал мне уйти в аренду, так как хотел, чтобы я играл. Понимаю, что он давал мне возможность выходить на поле, но, к сожалению, зачастую это были не полные матчи.

– Есть ли вероятность, что уже в зимнее трансферное окно игрока отдадут в аренду?

– Надеюсь, этого не произойдет. Миранчук – футболист высокого уровня с большими возможностями. О нем хорошо отзываются. Это был крупный трансфер, он должен доиграть хотя бы до конца сезона. Возможно, они отдадут кого-то из молодых, но вряд ли Миранчука, – рассказал Ильяс.

Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года за 14,5 млн евро.

Первую часть осени Алексей лечился от травмы. В итоге 9 матчах Серии А и Лиги чемпионов он забил два мяча, проведя на поле в общей сложности 155 минут.

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