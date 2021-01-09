Ощущение, что в Италии до Миранчука никому нет дела. Представьте Россию и условный «Локомотив». Сколько бы пресса обсуждала самый крупный трансфер лета (и третий по сумме в истории), который себя не оправдывает? Да каждый день. Но если пробежаться по итальянским медиа, почти всем все равно. Нет ни глобальных аналитических материалов, пусть и разбирать особо нечего, нет голословной экспертизы, вообще пустота. Только небольшие заметки, попадание в рубрику «Вопрос» от Gazzetta dello sport и упоминания от Гасперини на пресс-конференциях.

Журналисты из Бергамо, возможно, единственные люди из Италии, кто еще верит в Лешу. Хотя и они уже спрашивают о нем, скорее для того, чтобы не забывать. Уже все привыкли: Миранчук получает время, когда основа «Аталанты» уже все решила. Ведь в последнее время после или перед матчами Гасперини зачастую говорит одно и то же. Вот, например, слова перед игрой с «Беневенто». «У Миранчука нет таких качеств нападающего, как у Иличича. Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящую позицию», – тренер обрисовал перспективы российского полузащитника в Бергамо.

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Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Конечно, в итальянской истории Миранчука можно найти много нюансов. Он приехал в «Аталанту» с травмой и полтора месяца лечился, потом уехал на неудачные матчи сборной, вернулся и заболел коронавирусом. Выздоровел и получил тайм в игре с «Болоньей», а накануне через медиа главный тренер поддержал россиянина, заявив, что мало ему доверял.

Но первым же серьезным шансом Леша не воспользовался. Команда, когда он вышел на замену во втором тайме, выигрывала 2:0. А завершила матч со счетом 2:2. Миранчук искал себя на поле, оказываясь то в центре, то на краю нападения, без обострения разыгрывал мяч с партнерами и на этом все. Никаких опасных действий от россиянина на поле не дождались. А после игры Гасперини вновь заговорил о позиции на поле.

Gazzetta dello sport видит именно в этом нюансе причину затянувшейся адаптации. По мнению издания, Гасперини до сих пор не понял, как использовать хавбека в своей схеме. При Семине в «Локо» он часто играл с фланга, при Николиче стал вторым нападающим и лучшим бомбардиром. Возможно, главный тренер «Аталанты» рассчитывал увидеть аналогичные голевые достижения в Италии. Однако Миранчуку трудно, когда он оказывается без поддержки впереди. Выходя на замену, он нередко появляется именно в центре нападения. И не знает, что делать с появившимся простором и одновременно серьезной плотностью.

Алексей Миранчук в матче против «Болоньи» Фото: Imago

Других ролей Гасперини для полузащитника еще не придумал. А в российских телеграм-каналах Миранчука уже призывают ехать обратно в Россию. На фоне этого интересно прочитать слова Ильяса Зейтуллаева – бывшего нападающего «Ювентуса», который пять лет поиграл у Гасперини и однажды оказался в подобной ситуации: восстановился после травмы, получал по 20-25 минут во втором тайме, а потом Гасперини слил его в аренду.

«Гасперини дает тебе время, но если решит закрыть дверь, обратного пути не будет. Я могу основываться только на своем опыте, хотя тренер за последующие годы, конечно, изменился. Сейчас он вообще говорит, что ему хватит 17-18 игроков на сезон. Гасперини позвал меня из «Кротоне» в «Дженоа». На первой тренировке я получил серьезную травму. Два месяца восстанавливался, потом тренер давал мне по 20-25 минут. Смотрел на меня, я набирал форму. Но когда не играешь 90 минут, сложно прийти в оптимальное состояние. Возможно, это касается и Миранчука. Его партнеры идут вперед, а он – нет. В итоге через шесть месяцев Гасперини посоветовал мне уйти в аренду, так как хотел, чтобы я играл. Понимаю, что он давал мне возможность выходить на поле, но, к сожалению, зачастую это были не полные матчи», – сказал Ильяс Eurosport.

Если задуматься о возвращении Миранчука в Россию, то наиболее верятный вариант – «Зенит». Питерцы наверняка готовы заплатить за него больше, чем даже «Аталанта» отлистала «Локомотиву». Даже с учетом зарплаты россиянина. Так что итальянский клуб в любом случае останется в плюсе. И здесь Леше надо решить: либо бороться за евромечту, либо признаться в ошибке и вернуться в Россию.

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