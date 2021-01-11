Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд по мячам, забитым за всю историю.

35-летний португалец поразил ворота «Сассуоло» в 17-м туре Серии А и стал автором своего 759-го гола за клубы и сборную. Криш сравнялся с бывшим чехословацко-австрийскии форвардом Йозефом Бицаном. Легендарный Пеле забил 757 мячей.

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«Очередные очень важные три очка! Рад внести вклад в победу! Нужно продолжать в том же духе», – так Роналду прокомментирвал победу над «Сассуоло».

Когда Роналду обошел Пеле, бразилец увеличил число забитых мячей в описании инстаграма, видимо, добавив голы из неофициальных матчей.

«Ювентус» идет на четвертом месте, имея матч в запасе. У туринцев 33 очка, у лидирующего «Милана» – 40.

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