Вратарь «Дженоа» Федерико Маркетти лишился автомобиля марки Ferrari из-за работника автомойки.
Речь идет о Ferrari 812 Superfast стоимостью 100 тысяч евро. Футболист пригнал авто на мойку, затем один из сотрудников решил отогнать его к спортивному центру. На повороте мужчина потерял управление, врезался в ограждение и столкнулся с пятью другими машинами на противоположной полосе.
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Corriere della Sera пишет, что автомобиль Маркетти получил серьезные повреждения. Можно посмотреть фото и посочувствовать голкиперу.
- 37-летний Маркетти играет за «Дженоа» с 2018 года, вызывался в сборную Италии.
- «Дженоа» после 17 туров Серии А идет на 17 месте в двух очках от зоны вылета.
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