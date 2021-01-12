Речь идет о Ferrari 812 Superfast стоимостью 100 тысяч евро. Футболист пригнал авто на мойку, затем один из сотрудников решил отогнать его к спортивному центру. На повороте мужчина потерял управление, врезался в ограждение и столкнулся с пятью другими машинами на противоположной полосе.