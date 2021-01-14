Матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» стал для Алексея Миранчука первым в стартовом составе «Аталанты».

Полузащитник сборной России сделал все идеально: был активен и еще в первом тайме забил единственный мяч бергамасков.

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  • Это третий мяч Алексея за «Аталанту». Ранее он забивал «Мидтьюлланну» в ЛЧ и «Интеру» в Серии А.
  • В матчах 12-го и 14-го тура журналисты La Gazzetta dello Sport назвали Алексея худшим игроком «Аталанты».

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