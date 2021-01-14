Матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» стал для Алексея Миранчука первым в стартовом составе «Аталанты».
Полузащитник сборной России сделал все идеально: был активен и еще в первом тайме забил единственный мяч бергамасков.
Чемпионат Италии
Миранчук почти не играет в «Аталанте». Пора в «Зенит»?
- Это третий мяч Алексея за «Аталанту». Ранее он забивал «Мидтьюлланну» в ЛЧ и «Интеру» в Серии А.
- В матчах 12-го и 14-го тура журналисты La Gazzetta dello Sport назвали Алексея худшим игроком «Аталанты».
Чемпионат Италии
«Гасперини давал мне 20-25 минут, а потом отправил в аренду». Экс-форвард «Юве» – о Миранчуке
Чемпионат Италии
Гасперини – о Миранчуке: «Надо ставить игрока с лучшей формой»