Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе мобильной игры Legend Of The Bounty Hunter: Part 2.
Криштиану уже появлялся в необычных рекламных роликах. В 2019 году он и бразилец Неймар облачились в средневековую одежду и устроили поединок на мечах.
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В рекламе мобильной игры португалец представлен в образе супергероя в специальном костюме, снаряженном оружием. Роналду дерется со злодеями и побеждает их благодаря лазерным бластерам и навыкам в боевых искусствах. В конце ролика футболист пробирается через толпы врагов благодаря силовому полю и спасает заточенного в плену ребенка. Видео Роналду опубликовал в инстаграме.
- В этом сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал одну передачу в 13 встречах.
- Футболист является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
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