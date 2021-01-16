Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, какой совет дал новичку Пьеру Калулу во время его первого матча. Француз дебютировал за «россонери» во встрече Лиги Европы против «Спарты».

Матч состоялся в Чехии 10 января 2020 года. На тот момент в Праге было прохладно – +4 градуса. По этой причине Калулу надел на матч перчатки и получил втык от Ибры.

Чемпионат Франции Ди Мария не внес Семака, Неймара, Златана и Мбаппе в сборную «ПСЖ» всех времен. Но включил себя 30/12/2020 В 15:42

«Я сказал ему снять их! Как выглядит молодой центральный защитник, дебютирующий в перчатках? Конечно, он не напугает нападающего», – цитирует Ибрагимовича CorSport.

На счету Златана 11 мячей в 12 матчах за «Милан» в сезоне-2020/21. Он занимает 6-е место в списке бомбардиров Серии А.

Контракт 39-летнего шведа с «россонери» действует до конца сезона. После этого будет принято решение о продлении.

Чемпионат Италии Златан назвал футболиста лучше себя. Сегодня не 1 апреля? 27/12/2020 В 12:59