Полузащитник «Интера» Артуро Видаль объяснил, зачем поцеловал эмблему «Ювентуса» перед стартом очного матча 18-го тура чемпионата Италии.
Необычный инцидент произошел перед стартом дерби Италии. Видаль обнялся с защитником туринского клуба Джорджо Кьеллини и поцеловал эмблему «Юве» на его футболке.
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«Это было проявлением любви к брату, который открыл для меня футбол, с которым мы провели отличные годы вместе. Мы любим друг друга. Но я уважаю свою команду, болельщиков и людей, которые доверили мне защищать эти цвета. Я отдаю для этого душу», – цитирует 33-летнего Видаля Goal.
- «Интер» выиграл со счетом 2:0, Видаль открыл счет.
- Артуро играл за «Ювентус» в 2011-2015 годах.
- В турнирной таблице «Интер» догнал идущий первым «Милан», но красно-черные имеют игру в запасе. «Ювентус» идет пятым.
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