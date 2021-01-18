«Это было проявлением любви к брату, который открыл для меня футбол, с которым мы провели отличные годы вместе. Мы любим друг друга. Но я уважаю свою команду, болельщиков и людей, которые доверили мне защищать эти цвета. Я отдаю для этого душу», – цитирует 33-летнего Видаля Goal.