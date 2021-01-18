«Нерадзурри» планируют сменить название и эмблему. Бренда «Интернационале» больше не будет – клуб остановится на имени «Интер Милан». Логотип выполнят в минималистичном стиле, основные элементы – буквы «I» и «M». Инсайд появился в распоряжении Sky Sport Italia.