Миланский «Интер» проведет ребрендинг к 113-летию клуба 9 марта.

«Нерадзурри» планируют сменить название и эмблему. Бренда «Интернационале» больше не будет – клуб остановится на имени «Интер Милан». Логотип выполнят в минималистичном стиле, основные элементы – буквы «I» и «M». Инсайд появился в распоряжении Sky Sport Italia.

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Так выглядят примерные варианты нового логотипа клуба.

  • Нынешний логотип «Интера» был разработан еще в 1908 году.
  • Недавняя победа над «Ювентусом» позволила «Интеру» сравняться с «Миланом» на первом месте, но у «красно-черных» есть игра в запасе.

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