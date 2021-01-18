Итальянская актриса Анна Фальчи пообещала раздеться догола, если «Лацио» обыграет «Рому».

Поклонница «орлов» подстегнула команду и пообещала сделать фото без одежды, если «Лацио» победит в дерби. И порадовала фанатов, когда сдержала слово после матча.

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«Закончилась самая главная и задушевная игра столицы! Три раза подряд побеждает «Лацио» и великий Чиро Иммобиле, который никогда не разочаровывает нас», – написала Фальчи после встречи, которая завершилась победой «небесно-голубых» со счетом 3:0.

  • 48-летняя актриса родилась в Финляндии и перед карьерой в кино работала моделью.
  • Первый большой фильм с ее участием вышел в 1994-м и назывался «Кольцо дракона».

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