Поклонница «орлов» подстегнула команду и пообещала сделать фото без одежды, если «Лацио» победит в дерби. И порадовала фанатов, когда сдержала слово после матча.

«Закончилась самая главная и задушевная игра столицы! Три раза подряд побеждает «Лацио» и великий Чиро Иммобиле, который никогда не разочаровывает нас», – написала Фальчи после встречи, которая завершилась победой «небесно-голубых» со счетом 3:0.