Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил в 23-м сезоне подряд. Форвард отличился на 7-й минуте матча Серии А с «Кальяри». Впервые на взрослом уровне швед огорчил соперника в 1999 году.

Ибрагимович забивал за девять клубов: «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Самой результативной командировкой для Ибры оказалась Франция: за четыре сезона швед наколотил 156 мячей в 170 играх.

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А вот сам гол – первый в 2021-м.

39-летний Ибрагимович выступает за «Милан» с января 2020 года, его контракт заканчивается летом 2021-го.

В сезоне-2020/21 на счету Златана 11 голов в 12 встречах во всех турнирах.

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