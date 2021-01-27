Российский нападающий Александр Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

Официальный сайт «фиалок» не сообщил, на какой срок заключен контракт. 27 января состоится презентация. За «Фиорентину» Кокорин будет выступать под 91-м номером – в истории клуба он станет первым игроком, который выбрал эту цифру.

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По информации Нобеля Арустамяна, сумма трансфера составила 5 млн евро, а зарплата Кокорина во Флоренции будет равна 1,7 млн евро в год.

  • В сезоне-2020/21 Кокорин провел в составе «Спартака» 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.
  • К красно-белым он присоединился на правах свободного агента летом 2020 года.
  • «Фиорентина» в данный момент идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

(Фото: официальный твиттер «Фиорентины»)

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