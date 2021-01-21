«Еще несколько месяцев назад он ни разу не касался мяча, но мы обнаружили большой талант. Он много страдал там, где жил, он приехал в Рим один, и у него большая сила. Я встретил его случайно. Мой хороший друг, социальный работник, сказал мне сделать ему личный подарок и пойти навестить этого мальчика. Мы получаем много отчетов, но на этот раз я ему доверился. Это была радость, сюрприз.