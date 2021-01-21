Римский «Лацио» оформил трансфер из Африки в духе фильма «Гол!». Состав «орлов» пополнил 17-летний ивуарийский игрок по имени Ларссон Кулибали.
По данным LazioNews24, парень никогда не играл в футбол. Кулибали попал в «Лацио» лично решением президента Клаудио Лотито. Сообщается, что босс римского клуба рискнул пригласить Ларссона, так как ему рассказали о природных талантах африканца.
«Еще несколько месяцев назад он ни разу не касался мяча, но мы обнаружили большой талант. Он много страдал там, где жил, он приехал в Рим один, и у него большая сила. Я встретил его случайно. Мой хороший друг, социальный работник, сказал мне сделать ему личный подарок и пойти навестить этого мальчика. Мы получаем много отчетов, но на этот раз я ему доверился. Это была радость, сюрприз.
У него есть талант, у него есть ценности, он должен хорошо выучить язык и освоиться, но мы зарегистрировали его после многих усилий. 28 декабря он стал игроком «Лацио» с итальянским паспортом», – рассказал менеджер академии Мауро Бьянкесси.
- Первое время Ларссон Кулибали будет выступать за команду «Лацио» до 18 лет.
- Римляне занимают 7-е место в Серии А с отставанием в 12 очков от лидирующего «Милана».