Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио мог выкурить четыре пачки сигарет в день, когда выступал в «Ювентусе». Об этом рассказал его бывший одноклубник Арман Траоре.
«Я перешел в «Ювентус», когда мне было 20 лет. В первое утро я пришел на тренировку и подумал: «Где все игроки?». В раздевалке никого не было, никого в спортзале, пара футболистов в процедурной... Они все были в душе, завтракали, курили сигареты и пили эспрессо!
Я был полностью шокирован, потому что они выпили бутылку вина вечером перед игрой, когда вы обедали с командой. Вы пойдете на предматчевый обед накануне вечером, и у них там будут бутылки красного вина! Это была одна из вещей, которая меня шокировала. А Маркизио выкуривал по четыре пачки в день, но я никогда не видел, чтобы кто-то бегал так, как он», – приводит слова Траоре talkSPORT.
- Арман Траоре перешел в «Ювентус» из «Арсенала» и отыграл в Турине один сезон на правах аренды.
- Клаудио Маркизио выступал за «старую синьору» с 2006 по 2018 год, после чего стал игроком «Зенита» как свободный агент.
- Летом 2019-го с итальянцем разорвали контракт, а через три месяца он объявил о завершении карьеры.