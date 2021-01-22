Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио мог выкурить четыре пачки сигарет в день, когда выступал в «Ювентусе». Об этом рассказал его бывший одноклубник Арман Траоре.

«Я перешел в «Ювентус», когда мне было 20 лет. В первое утро я пришел на тренировку и подумал: «Где все игроки?». В раздевалке никого не было, никого в спортзале, пара футболистов в процедурной... Они все были в душе, завтракали, курили сигареты и пили эспрессо!

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Я был полностью шокирован, потому что они выпили бутылку вина вечером перед игрой, когда вы обедали с командой. Вы пойдете на предматчевый обед накануне вечером, и у них там будут бутылки красного вина! Это была одна из вещей, которая меня шокировала. А Маркизио выкуривал по четыре пачки в день, но я никогда не видел, чтобы кто-то бегал так, как он», – приводит слова Траоре talkSPORT.

  • Арман Траоре перешел в «Ювентус» из «Арсенала» и отыграл в Турине один сезон на правах аренды.
  • Клаудио Маркизио выступал за «старую синьору» с 2006 по 2018 год, после чего стал игроком «Зенита» как свободный агент.
  • Летом 2019-го с итальянцем разорвали контракт, а через три месяца он объявил о завершении карьеры.

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