«Я перешел в «Ювентус», когда мне было 20 лет. В первое утро я пришел на тренировку и подумал: «Где все игроки?». В раздевалке никого не было, никого в спортзале, пара футболистов в процедурной... Они все были в душе, завтракали, курили сигареты и пили эспрессо!

Я был полностью шокирован, потому что они выпили бутылку вина вечером перед игрой, когда вы обедали с командой. Вы пойдете на предматчевый обед накануне вечером, и у них там будут бутылки красного вина! Это была одна из вещей, которая меня шокировала. А Маркизио выкуривал по четыре пачки в день, но я никогда не видел, чтобы кто-то бегал так, как он», – приводит слова Траоре talkSPORT.