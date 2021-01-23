Для «Милана» не может быть большего раздражителя, чем черно-синие полосы. 26 числа команду Пиоли ждет миланское дерби в Кубке Италии, но перед этим надо бы отмстить младшим «нерадзурри» – «Аталанте». В декабре 2019-го, когда каких-либо предпосылок к возрождению «Милана» еще не было, бергамаски растоптали и унизили именитого соперника – 5:0. К концу сезона «дьяволы» уже восстали из пепла, но все равно не рассчитались за обиду – 1:1.

Форма

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Поражение от «Ювентуса» в первых числах нового года оказалось для «россонери» лишь маленькой неприятностью: последующие три матча миланцы выиграли, не пропустив ни гола (правда, в кубковой игре с «Торино» и сами не забили, решив дело в серии пенальти). Также залечил болячки и ярко вернулся космический ветеран Златан Ибрагимович, который всадил дубль «Кальяри».

Бергамаски вроде как тоже набрали хорошую форму, начав 2021-й с четырех побед с общим счетом 15:3. Но следом были ничьи с барахтающимися возле зоны вылета «Дженоа» и «Удинезе». Результат: вместо с 37 набранных очков и третьего места вслед за двумя миланскими командами «нерадзурри» делят пятую строчку с «Ювентусом» (по 33 балла). Матч с фриульцами стал первым в старте в Серии А для Алексей Миранчука. К сожалению, экс-железнодорожник ничем не запомнился и получил от La Gazzetta dello Sport оценку «5», разделив с тремя одноклубникам звание худшего игрока команды.

Алексей Миранчук («Аталанта») Фото: Getty Images

Кто пропустит матч

«Милан» не сможет рассчитывать на пятерых футболистов: Исмаэль Беннасер и Маттео Габбиа залечивают травмы, Хакан Чалханоглу приболел, Алессио Романьоли перебрал желтых карточек за сезон, а Алексис Салемакерс – за прошлый тур, что вылилось в удаление. В составе «Аталанты» продолжает восстановление Марио Пашалич.

Котировки букмекеров

Победа «Милана»: 2,73

Ничья: 3,71

Победа «Аталанты»: 2,48

Удивительные котировки, но! У «Аталанты» почти нет потерь, и команда редко проигрывает другим грандам: «Ювентусу» и «Интеру» пришлось довольствоваться только одним баллом, «Рома» была бита, и только «Наполи» в начале сезоне преуспел. Да и результаты прошлого сезона свежи в памяти.

Где смотреть

На сайте Winline! В прямом эфире и абсолютно бесплатно – нужно лишь перейти по ссылке. Стартовый свисток прозвучит 23 января в 20:00 (мск) – не пропустите.

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