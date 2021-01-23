Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Итальянец уверен, что форвард способен заиграть даже в «Реале».

«Я год тренировал Кокорина в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее – и как о футболисте, и как о человеке. Заверяю вас, что Кокорин – чемпион. Благодаря имеющимся качествам он мог бы сыграть за любую команду, включая «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018-го. Но его ценность бесспорна.

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Со своими навыками он может делать то, что хочет и играть там, где нужно: вторым нападающим, вингером, центрфорвардом. У меня он начинал на правом фланге, где, конечно, не хватало ударов по воротам. Что касается «Фиорентины», то ему, конечно, понадобится время для адаптации, но ценность Кокорина неоспорима. Ход «Фиорентины» очень хорош», – цитирует Манчини La Nazione.

В случае успешного прохождения медосмотра 29-летний Кокорин подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

Футболист будет зарабатывать 1,7-2 млн евро – меньше, чем в «Спартаке».

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