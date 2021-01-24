Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович предстал с новым имиджем. Если верить фото, швед побрился налысо. Медиа подхватили новость, но снимок оказался поддельным.
Обработанное в фотошопе изображение, которое Златан сам опубликовал в инстаграме, породило догадки, что бомбардир «россонери» мог избавиться от привычного хвостика перед Всемирным днем борьбы с раком, который отмечают 9 февраля.
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Оказалось, что на оригинальном фото голова Ибрагимовича не претерпела изменений.
- В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 9 матчей и забил 12 мячей.
- «Милан» с 43 очками занимает первое место в Серии А после 19 встреч. Команда впервые с 2011 года выиграла первый круг итальянского чемпионата.
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