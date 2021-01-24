Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович предстал с новым имиджем. Если верить фото, швед побрился налысо. Медиа подхватили новость, но снимок оказался поддельным.

Обработанное в фотошопе изображение, которое Златан сам опубликовал в инстаграме, породило догадки, что бомбардир «россонери» мог избавиться от привычного хвостика перед Всемирным днем борьбы с раком, который отмечают 9 февраля.