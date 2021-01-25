Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин приземлился во Флоренции и дал первому телеканалу «Фиорентины».

«Я выбрал Флоренцию, потому что это самый красивый город в Европе. Это топ-клуб с богатой историей. Знаю многих футболистов, знаю, конечно, Рибери, Кальехона, Бонавентуру. Постараюсь взять 91-й номер, если он не занят».

Чемпионат Италии Манчини: «Кокорин мог бы сыграть даже за «Реал» 23/01/2021 В 07:55

В ближайшее время должно быть официально объявлено о трансфере. «Фиорентина» заплатит «Спартаку» 5 млн евро. Его зарплата составит 1,7 млн евро в год.

Кокорин перешел в «Спартак» летом, провел 8 матчей и забил 2 мяча – оба с 11-метровой отметки.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и всего на 7 баллов опережает зону вылета.

Чемпионат России Зачем «Фиорентине» Кокорин? Там знают, что делать с Сашей 21/01/2021 В 18:17