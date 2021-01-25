«Владимир уже провел первую тренировку. Он в течение недели смотрел за работой команды, посетил два матча, – сообщил «Р-Спорт» отец специалиста, знаменитый тренер Валерий Газзаев. – Он остался доволен увиденным. Уже послезавтра у него первая игра. Рад за него, теперь Владимир работает в одной из футбольных стран мира, ведь итальянский футбол всегда котировался очень высоко на международной арене. «Сиена» – это клуб с большими традициями, команда много лет играла в Серии А. Перед ним поставлена задача вывести «Сиену» на более высокий уровень».