Российский тренер Владимир Газзаев провел первую тренировку в итальянской «Сиене», перед ним стоит задача вывести команду на более высокий уровень.
«Владимир уже провел первую тренировку. Он в течение недели смотрел за работой команды, посетил два матча, – сообщил «Р-Спорт» отец специалиста, знаменитый тренер Валерий Газзаев. – Он остался доволен увиденным. Уже послезавтра у него первая игра. Рад за него, теперь Владимир работает в одной из футбольных стран мира, ведь итальянский футбол всегда котировался очень высоко на международной арене. «Сиена» – это клуб с большими традициями, команда много лет играла в Серии А. Перед ним поставлена задача вывести «Сиену» на более высокий уровень».
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- 40-летний Владимир Газзаев подписал с «Сиеной» долгосрочный контракт, сменив чемпиона мира-2006 Альберто Джилардино.
- Последним местом работы Газзаева был казахстанский «Тобол», который он покинул летом 2019 года.
- «Сиена» выступает в Серии D.
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