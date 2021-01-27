Александр Кокорин прилетел во Флоренцию для завершения трансфера в «Фиорентину» еще в понедельник, 25 января. После медосмотра и знакомства с игроками «фиалок» на базе сегодня наконец было объявлено о подписании контракта.

«Фиорентина» поприветствовала форварда на русском языке.

Чемпионат Италии «Фиорентина» объявила о покупке Кокорина 3 ЧАСА НАЗАД

Официально став игроком «Фиорентины», Кокорин первым делом респектовал «Спартаку» и его болельщикам:

«В первую очередь спасибо за то, что тепло приняли, несмотря на то, что раньше играл в командах-конкурентах. Не было никакого негатива. Это были шесть месяцев, в которых все было хорошо и положительно, кроме травм. Могло быть намного лучше, но есть как есть», – заявил Саша на видео, которое опубликовал «Спартак».

Итальянские медиа уже выступили с первой аналитикой неожиданного трансфера. Для всех, кто не знаком с Кокориным, Tuttosport приготовил небольшой ролик-презентацию. В нем Александра называют «плохим парнем», вспоминая его бэкграунд, а также делают акцент на физических данных форварда: росте 184 см и весе 80 кг. И делают вывод, что, возможно, в лице Кокорина Пранделли нашел идеального партнера в атаке для Влаховича.

Corriere dello Sport – еще одно медиа, назвавшее экс-нападающего «Спартака» плохим мальчиком, сообщило, что для дебюта Кокорина всем нужно набраться терпения – он будет готов не раньше чем к матчу с «Интером» 5 февраля.

Futbol Total с оптимизмом смотрит на будущее Кокорина в клубе: «Качественное усиление для «Фиорентины», в котором так нуждался Пранделли, у которого в качестве вариантов в атаке есть лишь Рибери и Влахович, но нет сильной девятки. У Кокорина 7 голов и 3 передачи в 10 матчах за «Сочи» в прошлом сезоне. Играл мало, но очень хорошо. Посмотрим, как у него получится в Италии».

Не обошлось без мемов. Вот как фанаты «фиалок» представляют первую тренировку Кокорина в новом клубе. Стереотипы про русских, mode: ON:

Разумеется, Александр заранее готовился к переезду в Италию и отлично знаком с Флоренцией:

Впрочем, есть и другая версия:

Нейроновости тоже не прошли мимо объявления о переходе Кокорина, но поняли это по-своему:

И да, осознать этот факт все еще непросто, поэтому давайте проговорим еще раз:

Некоторые смотрят на связку Рибери-Кокорин философски:

Новость о переходе форварда стала настолько неожиданной, что удержаться от иронии сложно:

Но есть и те, кто искренне радуется успехам Кокорина:

А мы ждем от Александра в Италии лишь одного!

По информации Нобеля Арустамяна, переход форварда обошелся «Фиорентине» в 5 млн евро.

Зарплата Кокорина в Италии составит 1,7 млн евро в год.

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