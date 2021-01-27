Джорджина – не новичок в модной индустрии: она привлекла внимание Роналду, когда работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде. Анонсируя линейку в инстаграме, модель опубликовала три фотографии в спортивном костюме телесного цвета с живописным видом на Турин на заднем плане. И оставила короткую интригующую подпись: «Скоро…».

Одной из первых подругу Криша поддержала бывшая жена Хамеса Родригеса и сестра бывшего голкипера «Арсенала» Давида Оспины Даниэла. В комментариях под постом она оставила восхищенный комментарий: «Поздравляю, подруга! Аааааа, уже хочу!» Теперь даме лишь остается надеяться, что ее бренд окажется столь же успешным, как и линия одежды Криша, поскольку ассортимент его магазина «CR7» продолжает расти.