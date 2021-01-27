Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес вслед за возлюбленным запустила собственную марку одежды.
Джорджина – не новичок в модной индустрии: она привлекла внимание Роналду, когда работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде. Анонсируя линейку в инстаграме, модель опубликовала три фотографии в спортивном костюме телесного цвета с живописным видом на Турин на заднем плане. И оставила короткую интригующую подпись: «Скоро…».
Одной из первых подругу Криша поддержала бывшая жена Хамеса Родригеса и сестра бывшего голкипера «Арсенала» Давида Оспины Даниэла. В комментариях под постом она оставила восхищенный комментарий: «Поздравляю, подруга! Аааааа, уже хочу!» Теперь даме лишь остается надеяться, что ее бренд окажется столь же успешным, как и линия одежды Криша, поскольку ассортимент его магазина «CR7» продолжает расти.
- В инстаграме невесты Криштиану Роналду более 23 млн подписчиков.
- Джорджина встречается португальцем с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.