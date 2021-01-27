«Фиорентина» опубликовала видео, посвященное переходу Александра Кокорина. В ролике пресс-служба флорентийцев вспомнила строчки русского поэта Иосифа Бродского.

В стихотворении «Декабрь во Флоренции» Бродский писал:

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«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это красивый город,

Где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот».

Также в видео цитируется фраза Федора Достоевского: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется».

«Теперь еще один русский приехал в город, чтобы полюбоваться его необыкновенной красотой и порадовать флорентийцев, которые безумно любят свои цвета», – отмечается в ролике.

За «Фиорентину» Кокорин будет выступать под 91-м номером – в истории клуба он станет первым игроком, который выбрал эту цифру.

В сезоне-2020/21 Кокорин провел в составе «Спартака» 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.

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