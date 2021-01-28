Лето-2012 начиналось крайне погано. Я мечтал полноценно следить за Евро в Польше и Украине, а мне приходилось готовиться к ЕГЭ: решать эти чертовы тесты, глотать тонны глицина и дрожать в ожидании результатов. Те экзамены стали моим личным чемпионатом Европы, но я твердо решил – надо немножко повкалывать, а потом спокойно смотреть футбол.

Из-за ЕГЭ я упустил кучу матчей, но 17 июня чувствовал себя просто шикарно. Пока Россия оплакивала поражение от Греции, я выпрыгивал из чужой школы с фантастически приятным ощущением – последний экзамен сдан, мучения закончились, можно врубать футбол и целыми днями читать спортивные медиа. Плевать, что дальше без России. Главное, что со мной.

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Россия – Греция на Евро-2012 Фото: Getty Images

Так вот, первое осознанное впечатление от того Евро – хладнокровнейшее уничтожение Ирландии в исполнении Чезаре Пранделли. Италия знала, что не все зависит от нее (параллельно хорваты бились за выход с испанцами), но никто не думал о другом матче – все грамотно абстрагировались. Чезаре словно врубил в FIFA самую атакующую схему: его ребята 25 раз лупили по воротам, выиграли 2:0 и шагнули в плей-офф. Удивительнее всего, что забили Кассано и Балотелли – сейчас кажется, что их мячи залетали в прошлой жизни. Сейчас Антонио трудится вредным экспертом, а Марио скидывает килограммы в Серии Б, но девять лет назад Пранделли виртуозно расшевелил обоих.

Две следующие стадии уместились в пару хайлайтов: волшебную паненку англичанам от Пирло и нокаут для Германии от киллера Балотелли. После тех перфомансов Пранделли выглядел конкретным волшебником. Окей, англичан по пенальти выбивают все подряд, но загасить прогрессивных немцев мог только реальный король. Чезаре еще и вел себя так, словно легчайше считывает всю тактику любого соперника. Пранделли излучал уверенность, но часто жестикулировал, причем артистично и аристократично – вообще без истерик.

Короче, в финале против испанцев я зверски топил за Италию. Стал фанатом Балотелли (даже поставил его торс на аватарку во «ВКонтакте»), пересматривал подсечку Пирло, восхищался Буффоном и Бонуччи, но больше всего кайфовал именно от их тренера – и читал про него целыми днями. Выяснил, что именно Пранделли мог сыграть против «Зенита» в финале Кубка УЕФА (его «Фиорентине» не повезло с «Рейнджерс»), а еще приуныл, когда узнал, что в нулевых у Чезаре умерла жена, с которой они прожили полжизни. Тогда я не догадывался, что победа над Германией – последний большой триумф в карьере этого милого алленаторе.

Чезаре Пранделли Фото: Getty Images

Испания растерзала Италию в самом одностороннем финале большого турнира в XXI веке. План Пранделли разрушился до основания: его ребята вообще не атаковали, зато их раскатывали, словно пузатых любителей. Когда сломался Мотта, а замен уже не осталось, Чезаре захотелось пожалеть – он провел достойнейший турнир, а потом получил 0:4 на глазах у всего мира. Но тот результат воспринимался не как закономерность, а как внезапное фаталити: да, бывает, но тренер он все же крутой, и он еще точно это докажет.

Но Пранделли не доказал – наоборот, он утонул на чемпионате мира. Сначала по привычке дернул там Англию, потом слил Уругваю и Коста-Рике, не вышел из группы и познакомился с депрессией. «Сборная или дает тебе все, или отбирает все. Тренер сборной приговорен к смерти. Он просто дожидается своего часа. После провала в Бразилии я собирался закончить карьеру. У меня вообще не было желания продолжать».

Есть теория, что проклятие Пранделли связано с Пабло Освальдо. Страйкер забил четыре гола в отборе того ЧМ, но его не взяли на турнир. «Я узнал обо всем из газеты. Он мне даже не позвонил. Я плакал, ведь знал, что заслужил туда поехать», – возмущался обиженный Пабло. Позже Чезаре звал его в «Галатасарай», но форвард отказался. «Не пойду даже за 50 миллионов в месяц!» – буркнул Освальдо, который искренне презирает Пранделли. «Надеюсь, он проводит карантин в какой-нибудь дыре», – рычал Пабло в 2020-м.

Форвард реально жесток, но зато у него есть повод позлорадствовать, ведь после того ЧМ Пранделли умер как топовый коуч. Он зарабатывал в Эмиратах и Турции, донашивал «Валенсию» за Невиллом и другими физкультурниками, а потом чуть не плюхнулся с «Дженоа» в Серию Б. Сейчас Чезаре не входит даже в топ-10 итальянских тренеров – его идеи уже давно плещутся в банке с формалином.

При этом Пранделли постоянно дает вдумчивые интервью, публично критикует итальянских игроков (ключевая претензия – их слабая техника) и остается приятным мужиком. Но результатов не было и уже не будет. С ноября он рулит «Фиорентиной», но там все глухо – всего четыре победы, никакущая оборона (0:6 от «Наполи»), хаотичнейшая атака (забивают полтора человека) и нулевое понимание, как побороться за еврокубки.

Такими темпами уже в ближайшие месяцы у Кокорина будет новый тренер, потому что Чезаре объективно не тянет. Он прав лишь в одном: ему действительно стоило закончить в 2014-м. Тогда он бы запомнился гениальным финалистом Евро, а не безнадежно устаревшим аленнаторе в дорогом костюме.

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