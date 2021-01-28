Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес нарушили закон во время отпуска в Италии. Пара отправилась на горнолыжный курорт на склоне Валь Вени, чтобы отметить день рождения Джорджины.

Роналду и его возлюбленная остановились в официально закрытом из-за коронавирусных мер отеле, но власти напрягло другое. Когда футболист с девушкой пересекли границу между Пьемонтом и Валле-д’Аоста, они нарушили правила борьбы с COVID-19, так как оба региона находятся в оранжевой зоне. Это означает, что между ними нельзя перемещаться за исключением случаев особой необходимости. За нарушение закона Роналду и Джорджину оштрафуют, сообщает Repubblica.