Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил инопланетный мяч на тренировке команды.

39-летний Ибра откликнулся на дальний навес партнера по команде, высоко выпрыгнул и вытянутой ногой пробил точно в ворота. «Ниндзя», – подписал футболист видео в твиттере.

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  • Ибрагимович идет на четвертом месте в гонке бомбардиров Серии А: он забил 12 мячей и уступает Криштиану Роналду три гола.
  • «Милан» лидирует в чемпионате Италии после 20 матчей и имеет 2 очка преимущества над «Интером».

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