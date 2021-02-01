Российский нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам с итальянской «Фиорентиной» и уже расстрелял ворота в ходе одного из занятий.
29-летний форвард забил с передачи звездного одноклубника – француза Франка Рибери. После навеса тот ловко скинул Кокорину в штрафной, и Александр с левой ноги перебросил мяч точно в сетку.
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- Кокорин выбрал в «Фиорентине» 91-й номер. Он еще не появлялся на поле в официальных матчах.
- 37-летний Рибери играет в клубе с августа 2019 года. Он перешел в Серию А из «Баварии».
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