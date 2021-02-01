1 февраля «Аталанта» официально подтвердила переход украинского полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 700 тысяч евро.
Несмотря на скромную компенсацию горнякам, бергамаскам придется потратиться на игрока сборной Украины. По информации Calcio e Finanza, зарплата 24-летнего игрока составит 2 млн евро в год чистыми: до 2025 года в Италии Виктор заработает 9 млн евро.
Трансферы
В «Аталанте» теперь официально русский и два украинца
Это самая высокая зп в «Аталанте». По 1,8 млн евро получают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата. Далее расположился Алексей Миранчук, годовой оклад которого 1,5 млн евро, добавил «Спорт-Экспресс».
- Коваленко – воспитанник «Шахтера». С горняками он выиграл 4 чемпионата Украины, 4 Кубка Украины и 2 Суперкубка страны.
- Виктор выступает за сборную Украины с 2016 года и уже провел за команду 30 матчей.
Кубок Италии
Видео гола Миранчука, который вывел «Аталанту» в полуфинал
Чемпионат Италии
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