Несмотря на скромную компенсацию горнякам, бергамаскам придется потратиться на игрока сборной Украины. По информации Calcio e Finanza, зарплата 24-летнего игрока составит 2 млн евро в год чистыми: до 2025 года в Италии Виктор заработает 9 млн евро.