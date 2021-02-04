Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Прандели недоволен физическим состоянием российского новичка команды Александра Кокорина.
По информации «РБ Спорт», 29-летний футболист с большой долей вероятности не попадет в заявку на матч 21-го тура Серии А с «Интером». Пранделли не удовлетворен состоянием Кокорина, который пока не набрал необходимой физической формы – поэтому его место займет более готовый игрок.
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- «Фиорентина» сыграет с «Интером» в пятницу, 5 февраля. Новая команда Кокорина идет на 11 месте в турнирной таблице.
- «Фиалки» объявили о подписании Кокорина 27 января.
- В декабре Кокорин досрочно покинул расположение «Спартака» и восстанавливался от травмы на Мальдивах.
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