По информации «РБ Спорт», 29-летний футболист с большой долей вероятности не попадет в заявку на матч 21-го тура Серии А с «Интером». Пранделли не удовлетворен состоянием Кокорина, который пока не набрал необходимой физической формы – поэтому его место займет более готовый игрок.