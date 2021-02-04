Главная тема дозаявочного периода в РПЛ – отъезд Александра Кокорина в Италию. «Фиорентина» объявила о трансфере российского форварда 27 января. Кокорин приступил к тренировкам с новой командой и уже забил на одной из них с передачи Рибери – все ждут, когда Александр наконец дебютирует в Серии А. Сообщалось, что первый матч игрока в футболке «Фиорентины» намечен на 5 февраля – в этот день «фиалки» встретятся с «Интером». Впрочем, дебют Кокорина может состояться гораздо позже. Есть несколько нюансов.

Проблемы с документами

Чемпионат Италии Тренер «Фиорентины» недоволен формой Кокорина («РБ Спорт») 5 ЧАСОВ НАЗАД

Еще 1 февраля пресс-служба «Фиорентины» сообщила, что Кокорин получил разрешение на работу в Италии и все бюрократические формальности разрешены. Однако спустя два дня появилась информация, что были оформлены не все документы, позволяющие Александру выступать в Серии А: урегулировать вопросы клуб сможет лишь к пятнице, 5 февраля, из-за чего участие Александра в игре с «Интером» ставится под вопрос.

В ответ на слухи спустя несколько часов пресс-служба «фиалок» выступила с новым заявлением: «Не хватало только трансферных документов, чтобы заявить Кокорина для игры в чемпионате Италии. Трансфер прибыл, таким образом, все хорошо. Александр может сыграть против «Интера», но окончательное решение примет тренер».

Александр Кокорин, «Фиорентина» Фото: Instagram

Кокориным недоволен тренер

Другой инсайд – появление форварда в матче с «Интером» маловероятно, поскольку коуч итальянского клуба Чезаре Пранделли разочарован формой Кокорина. Согласно источникам «РБ Спорт», из-за этого Кокорин даже не попадет в заявку на игру против команды Конте. Косвенно на неудовлетворительное физическое состояние игрока Пранделли намекал на пресс-конференции после матча с «Торино»: «Кокорин – это опция, в которой мы нуждались. Игрока с его характеристиками не хватало команде. Остается лишь обрести лучшую физическую форму, но это не займет много времени».

Не стоит забывать, что в Италии к вопросам физического состояния новичков относятся особенно требовательно – например, Алексей Миранчук дожидался дебюта за «Аталанту» около двух месяцев. Впрочем, La Gazzetta dello Sport прогнозирует появление русского форварда на скамейке запасных и даже предлагает взять его в команду в фэнтези.

Когда еще может дебютировать Кокорин?

4 февраля «Фиорентина» опубликовала заявку на игру с «Интером» – и там есть Кокорин! Шанс на дебют все же остается.

Вот календарь ближайших пяти матчей «Фиорентины». Если Александр все-таки не сыграет с «Интером» 5 февраля, то наиболее подходящей для дебюта кажется домашняя встреча со «Специей». Вряд ли Пранделли рискнет не до конца готовым игроком в непростой гостевой встрече против «Сампдории». Так что у Александра есть достаточно времени для того, чтобы набрать форму.

14 февраля (воскресенье) – «Сампдория» (в гостях).

21 февраля (воскресенье) – «Специя» (дома).

28 февраля (воскресенье) – «Удинезе» (в гостях).

3 марта (среда) – «Рома» (дома).

7 марта (воскресенье) – «Парма» (дома).

Кокорин будет выступать за «Фиорентину» под 91-м номером – он стал первым игроком в истории клуба, который выбрал эту цифру.

Зарплата Александра в Италии составит 1,7 млн евро в год.

В РПЛ-2020/21 форвард провел в составе «Спартака» 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.

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