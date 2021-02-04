Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может заключить новый контракт с туринским клубом до 2023 года. Действующее соглашение португальца со «старой синьорой» истекает летом 2022-го.

«Ювентус» готов продлить пребывание Роналду в клубе, потому что руководство считает, что даже в 38 лет футболист будет очень полезен. Переговоры с агентом игрока Жорже Мендешом еще не начались, но первоначальный контакт установлен, сообщает Tuttosport.