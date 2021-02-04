Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может заключить новый контракт с туринским клубом до 2023 года. Действующее соглашение португальца со «старой синьорой» истекает летом 2022-го.

«Ювентус» готов продлить пребывание Роналду в клубе, потому что руководство считает, что даже в 38 лет футболист будет очень полезен. Переговоры с агентом игрока Жорже Мендешом еще не начались, но первоначальный контакт установлен, сообщает Tuttosport.

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  • В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за «Ювентус» 23 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 3 голевых передачи.
  • 5 февраля португальскому обладателю пяти «Золотых мячей» исполняется 36 лет.

Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Кубка Италии против «Интера»

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