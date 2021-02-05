«В дни перехода в «Фиорентину» я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлен вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде.

Кое-чем я был реально шокирован. Например, «Фиорентина» распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе – вплоть до мелочей», – написал Арустамян в телеграм-канале.