Прекрасное событие произошло в матче 21-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером». На 74-й минуте при счете 0:2 в пользу миланцев в составе «фиалок» вышел российский футболист Александр Кокорин. Он поменял серба Душана Влаховича.

Кокорин несколько раз зацепился за мяч, сделал семь точных передач из семи и едва не замкнул опасный навес партнера. Но результативными действиями не отметился – как и вся «Фиорентина».

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Ранее была информация, что «Фиорентина» не успеет заявить Кокорина из-за проблем с документами, а главный тренер клуба Чезаре Пранделли разочарован формой форварда. Но все это оказалось слухами.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера».

В составе «Спартака» Кокорин забил 2 мяча с пенальти в РПЛ-2020/21.

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