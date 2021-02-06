Клуб из Бергамо провел голосование среди болельщиков в официальном твиттере, в финале сошлись Миранчук и Кристиан Ромеро. В пуле поучаствовали 4762 человека, из которых 84,2% отдали голос русскому новичку «нерадзурри».

«Наши русские друзья, возможно, несколько исказили эти результаты, голосуя за конкретного футболиста. Но серьезно: оба играли хорошо в этом месяце, но Ромеро был внушительным стержнем в защите, поэтому в легкую получил мой голос»