Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим футболистом команды в январе.

Клуб из Бергамо провел голосование среди болельщиков в официальном твиттере, в финале сошлись Миранчук и Кристиан Ромеро. В пуле поучаствовали 4762 человека, из которых 84,2% отдали голос русскому новичку «нерадзурри».

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Впрочем, некоторые подписчики заподозрили в накрутке голосов русскую фанбазу Алексея:

«Наши русские друзья, возможно, несколько исказили эти результаты, голосуя за конкретного футболиста. Но серьезно: оба играли хорошо в этом месяце, но Ромеро был внушительным стержнем в защите, поэтому в легкую получил мой голос»

Болельщик недалек от истины: когда еще голосование шло на равных российский юмористический паблик ВГИК призвал подписчиков поднапрячься.

  • Миранчук отыграл восемь матчей в январе и забил два мяча – в ворота «Лацио» и «Кальяри». Оба – в Кубке.
  • 3 февраля «Аталанта» сыграла вничью с «Наполи» в полуфинале Кубка. Ответка намечена на 10-е.

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