Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не получит взыскание за расизм по итогам стычки с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

Футболисты поскандалили во время четвертьфинала Кубка Италии. В ходе конфликта 39-летний Златан назвал соперника осликом и добавил: «Позвони своей матери и занимайтесь своим вуду-дерьмом». Во время расследования он заявил представителям Федерации футбола Италии, что высказывание было связано не с расизмом, а с реальной историей, имеющей отношение к бельгийцу. Об этом информирует Football Italia.

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В 2017 году владелец «Эвертона» Фарад Мошири вспомнил уход бельгийца в «Манчестер Юнайтед» и сказал, что мать Лукаку во время поездки в Африку посоветовала сыну переходить в «Челси», а также отговорила продлевать контракт с «Эвертоном» – и это якобы было связано с магией-вуду.

Ромелу тогда называл историю чушью и грозил Мошири судом. В итоге он действительно ушел не в «Челси», а в «Юнайтед». Однако слова Ибрагимовича в таком свете все равно являются отсылкой к личному эпизоду, связанному с Лукаку, а не с намеком на его африканское происхождение.

По итогам эпизода Лукаку и Златан получили по желтой карточке. Во втором тайме швед удостоился еще одного горчичника и был удален с поля.

«Интер» выиграл со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

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