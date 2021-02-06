Спортивный директор «Лацио» Игли Таре мирно прогуливался с двумя любимыми пуделями неподалеку от своей виллы в пригороде Рима. В этот момент на функционера и его собак напал разъяренный питбуль.
Таре попытался отбиться от животного и в ходе инцидента получил травму ноги. Его пуделям повезло меньше – одного из них питбуль загрыз насмерть, другой сильно пострадал, пишет Corriere dello Sport.
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Власти региона, где живет функционер, пообещали разработать систему безопасности для жителей на случай подобных инцидентов, а также выступить в качестве гражданской стороны в судебном процессе по данному эпизоду.
- «Лацио» набрал 37 очков в 20 матчах Серии А и занимает 6-е место в турнирной таблице.
- Таре работает в должности спортивного директора римлян с 2009 года.
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